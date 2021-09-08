Врач Роспотребнадзора Пшеничная: Нарушение вкуса и обоняния длится около восьми дней Фото: Shutterstock

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Наталья Пшеничная рассказала, что нарушение обоняния и вкуса при коронавирусе в среднем сохраняются около восьми дней.

При этом, обычно у женщин такое течение болезни встречаются чаще, чем у мужчин.

- Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней, - рассказала представитель ведомства РИА Новости.

Также он добавила, что потеря обоняния может встречаться не только при covid-19, но и при других ОРВИ.

Ранее Пшеничная в интервью kp.ru назвала причину потери обоняния при коронавирусной инфекции. По словам специалиста, потеря обоняния встречает в 80% случаев заражения. На потерю вкуса жалуются только 50% от общего числа зараженных ковидом. Также она добавила, что нарушения вкуса и обоняния связаны предположительно с поражением так называемых сустантекулярных (вспомогательных) клеток.