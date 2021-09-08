Взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске Фото: скриншот

Хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье, в Ногинске. Пожара после взрыва не было. В результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы взрыв бытового газа произошел в жилом доме на улице 28 июня.

«На улице 28 июня городского округа Богородский произошел взрыв газа, частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах», - приводит издание слова собеседника агентства.

На данный момент сообщения о пострадавших уточняются.

Напомним, в марте в Серпухове произошел взрыв газа в жилом доме. Пожара после взрыва не было. Экстренно прибывшие на место взрыва спасатели извлекли из-под завалов девочку 14 лет. Спасатели рассказали, что ребенок был направлена в больницу. После спасения жизнь девочки находилась вне опасности, ей была оказана необходимая медицинская помощь.