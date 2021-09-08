Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2021 10:57

Вахтовик, зарезавший случайного собутыльника в Башкирии, отправится в колонию на 8 лет

Мужчины познакомились в тот же вечер, когда вместе возвращались из Москвы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Суд приговорил мужчину к 8 годам заключения

Суд приговорил мужчину к 8 годам заключения

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии суд признал виновным местного мужчину, который убил 42-летнего знакомого. Ему вынесли приговор, который, правда, еще можно обжаловать. Конфликт между мужчинами произошел из-за распития спиртных напитков и возникшего непонимания.

Как выяснилось во время следствия, двое мужчин возвращались с вахты в Москве домой в Башкирию. По пути они решили вместе выпить и купили спиртного. Во время застолья знакомые перебрали и поругались. Во время бурного конфликта один из мужчин настолько разозлился, что схватил нож и несколько раз ударил им своего оппонента. В дельнейшем у раненого нашли несколько ножевых ранения. Пострадавшего с травмами груди, бедра и плеча отвезли в больницу, где он скончался от сильной потери крови, сообщает 56orb.ru.

На слушании мужчина, убивший нового знакомого, свою вину признал и раскаялся в содеянном. В суде, выслушав все стороны, в итоге приняли решение приговорить обвиняемого к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу, но вряд ли обвиняемый будет подавать на обжалование.