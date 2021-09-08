Евгений Зиничев проинспектировал ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске

Евгений Зиничев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках своего рабочего визита в Красноярский край глава МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске, которая должна заработать уже в конце текучего года.

Министр осмотрел ход строительства, а также обустройство прилегающей территории, и пообщался с представителями подрядной организации.

«Открытие нового пожарного депо повысит эффективность обеспечения защиты жителей Норильска и близлежащих населенных пунктов. На вооружение будет поставлена современная техника, а личный состав будет аттестован на проведение аварийно-спасательных работ», – отметил глава МЧС РФ.

Согласно плану, на площади более 1100 кв. метров разместятся четыре пожарные автоцистерны на шасси автомобилей отечественного производства. Штатная численность составит 41 человек.

Кроме того, Зиничев посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России, где на вооружении стоит 29 единиц техники и служит 54 человека. С начала своего функционирования отряд принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий около 350 раз.

Глава ведомства отметил, что спектр выполняемых отрядом задач сильно «отличается от так называемого стандартного». «В условиях пониженных температур необходимо обладать определенными навыками и иметь на вооружении соответствующую технику. Мы уделяем особое внимание технической оснащенности отряда», - отметил он.

Зиничев находится с рабочим визитом в Красноярском крае в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне, где он лично должен проконтролировать выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций.