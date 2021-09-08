В Минфине РФ пообещали, что дополнительные социальные выплаты не окажут сильного влияния на уровень инфляции

Согласно прогнозам Банка России, инфляция в РФ к концу года разгонится до 5,7 - 6,2% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительные социальные выплаты, которые решено было произвести для россиян, не окажут значимого влияния на уровень инфляции в 2021 году. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

"Мы с ЦБ консультировались. Не думаем, что это какой-то значимый эффект будет оказывать на инфляцию до конца года", - цитирует Владимира Колычева ТАСС.

Согласно прогнозам Банка России, инфляция в РФ к концу года разгонится с ранее ожидавшихся 4,7 - 5,2% до 5,7 - 6,2%. Постоянная цель регулятора по инфляции в годовом выражении — вблизи 4%. Однако к этому значению, предполагает ЦБ, Россия приблизится только в 2022 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 августа президент РФ Владимир Путин объявил о новых единовременных выплатах для некоторых категорий россиян. Пенсионерам, включая работающих, Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей. Военнослужащим президент предложил сделать выплату "по итогам года", в среднем, по его оценке, она составит 15 тысяч рублей.