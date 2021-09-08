«Ведомости»: сервисы «Яндекса» подверглись крупнейшей в истории рунета кибератаке Фото: REUTERS

В минувшие выходные на серверы компании «Яндекс» была совершена одна из крупнейших в истории Рунета хакерская атака.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного представителя организации, масштаб DDоS-атаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая является партнером «Яндекса», специализирующейся на отражении подобного рода атак.

В свою очередь, другой источник в компании также подтвердил данной сообщение, указав на том, что «Яндекс» с трудом сдержал эту кибератаку, однако она все еще продолжается на этой неделе. Тем не менее, особенности инцидента в настоящий момент не приводятся.

«Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», - приводит издание слова собеседника.

Как передает «Газета.ру», представитель «Яндекса» отметил, что несмотря на сложность отражения DDoS-атаки и ее мощность, она не повлияла на саму работу сервисов, а также не нарушила сохранность данных пользователей компании.