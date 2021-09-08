Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год", - заявил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума.

Напомним, мораторий на проведение плановых проверок бизнеса был впервые введен с 1 января 2016 года и продлился до конца 2018 года. За это время, по данным правительства, от плановых проверок освободили более полумиллиона малых предприятий. Мера была продлена еще на два года.

Весной 2020 года вступило в силу постановление правительства, которое запрещает проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до конца года. Затем кабмин продлил мораторий до конца 2021 года.

Накануне президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о возможной пятилетней отсрочке проверок бизнеса через год, в 2022 году. Он заметил, что для того, что вводить такую длительную отсрочку проверок, нужно проанализировать действие уже существующих мер поддержки инвесторов.