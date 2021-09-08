МИД РФ призвал Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва призывает Тегеран проявить должное понимание по восстановлению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана», - приводи РИА Новости слова замглавы внешнеполитического ведомства.

Как отметил Рябков, Россия отмечает, что иранская ядерная программа развивается, однако это обратимый процесс, и нужно возобновить переговоры в Вене. В среду, 8 сентября, в Москве пройдут переговоры замглавы МИД РФ со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли по теме восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Доклады (МАГАТЭ) подтверждают, что Иранская ядерная программа развивается. Я подчеркиваю, что действия Ирана на этом направлении носят обратимый характер и возвращение к изначальным "фабричным настройкам" СВПД», - отметил российский дипломат, призвав вернуться к переговорам в Вене, и «продолжить их с той точки, с той позиции, на которой все участники переговоров возобновились, когда они были прерваны».