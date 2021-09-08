Один из самых больших кладов в истории нашел археолог-любитель из Дании

Начинающий археолог услышал звуки металлоискателя, начал копать и наткнулся на небольшой кусок изогнутого металла. Поначалу он решил, что это крышка от банки с селедкой, но продолжил поиски и обнаружил 22 предмета. Фото: VejleMuseerne

В Дании археолог-любитель Оле Гиннеруп Шитц нашел клад возрастом более 1500 лет. Это случилось еще в декабре 2020 года, но до сих пор находку держали в секрете.

Сокровище он обнаружил возле города Еллинг на участке своего одноклассника.

«Площадь Дании — 43 тысячи квадратных километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад», - рассказал Шитц британской газете The Irish Sun.

Начинающий археолог услышал звуки металлоискателя, начал копать и наткнулся на небольшой кусок изогнутого металла. Поначалу он решил, что это крышка от банки с селедкой, но продолжил поиски и обнаружил 22 предмета.

Общий вес находки составил примерно один килограмм. Среди наиболее ценных артефактов – медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина.

В Дании археолог-любитель Оле Гиннеруп Шитц нашел клад возрастом более 1500 лет.

Вызванные на место поисков специалисты выяснили, что клад был спрятан под домом вождя клана в VI веке нашей эры.

"Это самый большая находка, которая появилась за те 40 лет, что я работаю в национальном музее. Это действительно великое открытие для археолога" - сказал археолог Национального музея Питер Ванг Петерсен в эфире телекомпании TV 2.

Находки будут выставлены в в Вайле, а потом их перевезут в Национальный музей Дании.

Кладоискателю будет выплачен процент, с учетом местного законодательства. Сумма процента, как и стоимость клада не разглашается.

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