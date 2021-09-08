Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию в Афганистане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обменялись мнениями о сложившейся в Афганистане ситуации.

«Подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учете интересов всех групп населения. Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Мишель затронули вопрос кризиса на Украине, отметив необходимость возвращения к переговорам в целях реализации Минских соглашений. Президент РФ заявил, что Киев «упорно уклоняется» от выполнения своих обязательств, в первую очередь по налаживанию прямого диалога с республиками Донбасса и оформлению его правого статуса.

В ходе беседы было отмечено, что прошедший на Украине саммит «Крымская платформа» носил провокационный характер, при том, что вопрос возвращения Крыма в состав России был окончательно закрыт еще в 2014 году. Как подчеркнул российский лидер, Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова.

Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Глава государства проинформировал председателя Евросовета о реализации трехсторонних договоренностей, подписанных 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, переговоров между Москвой и новым правительством Афганистана на сегодняшний день не планируется. Такое заявление в среду, 8 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Москва продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в стране после объявления состава нового кабмина.

*Запрещенная в России террористическая организация