Автором Тотального диктанта-2022 стала Марина Степнова

Марина Степнова Фото: Аца КОШТЭ

8 сентября, в Международный день грамотности стало известно имя автора текста для акции "Тотальный диктант" в 2022 году. Им стала российская писательница Марина Степнова.Об этом сообщает официальный сайт диктанта.

Обычно, имя автора объявляется в сентябре-октябре, но в этом году организаторы объявили имя в рамках онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее".

"Я знала о Тотальном диктанте, но почему-то никогда даже не допускала мысли, что могу быть автором текста, который однажды напишут сотни тысяч человек: мне всегда казалось, что туда приглашают исключительно небожителей.",- поделилась впечатлениями Марина Степнова.

Автор признается, что текст будет непростым и советует повторить общие представления о том, как и чем жил российский губернский город конца XIX века.

Акция состоится 9 апреля 2022 года в 19 раз. В 2021 году в акции приняло участие 600 тысяч человек, из них полмиллиона написали диктант онлайн.