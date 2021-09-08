Число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 17 Фото: Instagram.com

Число пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске возросло до 17 человек, сообщает Следственный комитет России.

«В ходе разбора завалов было обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия. Разбор завалов продолжается, количество пострадавших будет уточняться», – сказано на сайте ведомства.

В СК напомнили, что после взрыва газа в Ногинске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте инцидента работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, осуществляется допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также организаций, обслуживающих внешний газопровод, внутриквартирные и подъездные коммуникации.

Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме в Ногинске произошел утром в среду, 8 сентября. В результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, повреждены пять квартир. Среди пострадавших две девочки 5 и 10 лет. По словам подмосковного детского омбудсмена, их жизни ничего не угрожает.

Как ранее писал сайт kp.ru, жильцы назвали возможные причины взрыва дома в Ногинске. Согласно одной из них, жильцы грелись, включив газовую плиту, по второй, кто-то забыл отключить газ.