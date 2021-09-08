Захарова назвала кощунством планы снести мемориал «Вечный огонь» в Львовской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Намерения властей украинского города Дрогобыч, расположенного в Львовской области, снести мемориал «Вечный огонь» являются кощунством и бесстыдным надругательством над памятью советских воинов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Бесстыдное надругательство над прахом советских воинов, выходцев из всех республик СССР, ведется Киевом в нарушение международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов… Призываем Киев прекратить кощунственную практику в отношении братских захоронений советских воинов», – приводится комментарий дипломата на сайте МИД РФ.

Как сообщила Захарова, на запрос Генконсульства России в Львове администрация Дрогобыча ответила, что Москва не имеет право вмешиваться во внутренние дела другой страны, а Украина во время Второй мировой война «понесла потери от фашистско-нацистского и советско-коммунистического тоталитарных режимов». Как отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ, на Украина «на одну доску ставятся спасшие Европу от гитлеровского порабощения бойцы Красной Армии и гитлеровские захватчики».

Захарова подчеркнула, что Киев нарушает свои обязательства по соглашению об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне. Она также выразила надежду на то, что потомки советских воинов, живущие на Украине, не останутся безучастными.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 в Львове стартовал демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году. Сообщалось, что его сделают экспонатом «Музея советского террора».