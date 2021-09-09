При пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Северной Македонии погибли десять человек

14 человек погибли в результата пожара в коронавирусной больнице в Северной Македонии Фото: REUTERS

Жертвами крупного пожара, вспыхнувшего накануне вечером в больнице для пациентов с коронавирусом в северомакедонском городе Тетово на северо-западе страны, стали по меньшей мере 14 человек, еще 20 пострадали, передает местный телеканал Аlsat-m, вещающий на албанском и македонском языках.

Пожар начался в среду, 8 сентября, около 21:00 по местному времени (22:00 мск), к этому часу его удалось ликвидировать. Огонь тушили около 30 пожарных, было задействовано семь единиц техники.

Ранее министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче на своей странице в Twitter сообщил, что в результате пожара в ковид-центре погибли как минимум десять человек, но число жертв может возрасти. Он отметил, что в Тетово произошло «страшное несчастье», а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Глава северомакедонского Минздрава уточнил, что пострадавших в результате пожара доставляют в больницы Скопье, и призвал граждан не доверять непроверенной информации о числе жертв.