Умерших во Львовской области начали хоронить на огородах из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны во Львовской области Украины начали проводить на огородах. Ситуация вызвана тем, что на фоне коронавирусной инфекции на территории сельского кладбища не осталось свободного места.

Владелица одного из садовых участков в селе этой области Ирина Ривак рассказала телеканалу «Украина 24», что для нее стало большим сюрпризом обнаружение свежего захоронения на своей земле. Из-за карантина женщина долгое время не посещала участок, который, как выяснилось, оказался спорной землёй.

Оказалось, что право собственности на землю у садоводческого товарищества появилось только в текущем году, когда на шести из 70 участков уже были захоронены умершие. Однако земля под огороды была выделена сельским советом еще в 1992 году.

Директор кладбища, комментируя необходимость расширения территорий, указал на двукратно выросшую смертность на фоне распространения коронавируса. Он также заявил, что к моменту начала захоронений земля находилась в муниципальной собственности, а теперь она приватизирована вместе с гробами.

На данный момент новые захоронения на спорной земле не проводятся. Исключение собираются сделать только для тех, кто ранее забронировал место рядом с родственниками.