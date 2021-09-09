Мужчина проник в детский сад в Карелии и угрожал директору убийством

Мужчину передали в руки сотрудникам полиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Петрозаводск в Карелии неадекватный мужчина напал на директора детского сада прямо в учреждении. Инцидент произошел днем во вторник, 7 сентября 2021 года.

В полдень неадекватный мужчина пробрался на территорию детского сада на улице Архипова. Он нашел директора образовательного учреждения и стал угрожать ей убийством, пишет издание "Карелinfo".

Женщина ужасно испугалась, но смогла вызвать на помощь полицию. В этот момент рядом патрулировали местность сотрудники Росгвардии, которые первыми прибыли на место и задержали агрессивного мужчину до того, как он мог причинить вред окружающим.

Задержанным оказался 41-летний житель Петрозаводска. Было ли у него при себе какое-то оружие, пока не сообщается. Мужчину передали в руки сотрудникам полиции. Теперь ему предстоит объяснить причину своей выходки, а также ответить за нее по закону. Директор детского сада во время происшествия не пострадала.