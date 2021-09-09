"Гарри Поттер" и "Ведьмак" вошли в тройку любимых книг россиян

Cпрос на книги в России увеличился на 46% Фото: REUTERS

Чаще всего в интернете жители России ищут книги из цикла романов "Гарри Поттер" и "Ведьмак", а также произведения Стивена Кинга. К таким выводам пришли эксперты avito.ru, изучив запросы посетителей в разделе "Книги" в первой половине 2021 года.

Первое место занял "Гарри Поттер" Джоан Роулинг, причем спрос на него вырос на 54%.

"Самыми запрашиваемыми оказались следующие части: “Гарри Поттер и философский камень”, “Гарри Поттер и Тайная комната” и “Гарри Поттер и Орден Феникса”, - уточнили в Avito. - Приобрести книгу о юном волшебнике можно в среднем за 850 рублей".

Второе место занял "король ужасов" Стивен Кинг. Популярность его произведений выросла на 46%. Чаще других поклонники творчества Кинга искали произведения “Ярость”, “Оно”, “Темная Башня” и “Противостояние”. В среднем они продаются по 200 рублей.

Замкнул тройку цикл книг "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского. Количество запросов на эту литературу выросло на 15%, а средняя цена одного произведения составила 200 рублей.

Дополнили пятерку постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского “Метро 2033” (+39%) и бестселлер Роберта Кийосаки “Богатый папа, бедный папа” (+97%).

В топ-10 читательского спроса также вошли нестареющий роман-эпопея Джона Толкина “Властелин колец" (+44%), детская серия книг Эрин Хантер “Коты-Воители” (+73%), серия книг по популярной компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R (+41%), фэнтезийная вселенная Джорджа Мартина "Песнь льда и Пламени", интерес к которой подогрел нашумевший сериал “Игра престолов”.

Замкнул десятку бестселлер “Магия утра” писателя Хэла Элрода. Пользователи на 93% чаще запрашивали книгу в этом году, чем в прошлом.

В целом по стране спрос на книги увеличился на 46%, следует из результатов исследования.