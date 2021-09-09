Эксперт объяснил, как можно обойти антимонопольное требование ЕС к «Северному потоку – 2»

Эксперт разъяснил, как обойти антимонопольное требование ЕС к «Северному потоку — 2» Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, как можно на законных основаниях обойти антимонопольное требование Евросоюза к поставкам газа из России по «Северному потоку – 2».

На сегодняшний день в Европе действует требование для поставщиков газа, включая российский «Газпром», о том, что один поставщик может загрузить не более половины мощности трубы. Однако Юшков уверен, что обойти этот закон можно, договорившись с покупателями газа в Европе о переносе точки сдачи-приемки.

«Дело в том, что европейское антимонопольное регулирование распространяется не на весь «Северный поток — 2», а на ту его часть, которая находится на территории ЕС. Территориальные воды Евросоюза начинаются в 12 морских милях от его берега. Ничто не мешает «Газпрому» прокачивать все 55 млрд. кубометров газа (100% загрузка) до этой точки в Балтийском море. А в самой этой точке «Газпром» может передать право собственности на половину объема прокачки (27,5 млрд. куб. м) газа каким-либо европейским компаниям», — цитирует эксперта Газета.ru.

Добавим, ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил о выгоде «Северного потока – 2» для всех. Политик отметил, что оценить преимущества проекта смогут даже оппозиционно настроенные силы Германии.

«Я думаю, что новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода «Северного потока — 2» очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии», — цитирует сенатора RT.