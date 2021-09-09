Лавров назвал шизофренией идею Украины о встрече глав МИД "нормандской четверки"

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление украинского коллеге Дмитрия Кулебы о встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата, отметил, что встреча ради встречи российской стороне не нужна.

«Мы слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Мы только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встреча ради встречи нам не нужна», - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что с этим согласны и другие участники нормандского формата, в том числе, Германия и Франция. По его мнению, когда украинская сторона призывает как можно скорее встретиться в нормандском формате - и на уровне глав МИД, и на высшем уровне, а также параллельно другие члены руководства Украины, а порой и сам министр иностранных дел говорили, что они не будут эти договоренности выполнять, можно сделать вывод о цели такой инициативы.

«В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания, ну шизофрения внешнеполитическая, по большому счету, наблюдается», - отмтеил российский министр.