Умер Веслав Голас, актер из сериала "Четыре танкиста и собака"

На счету Голаса десятки ролей в кинокартинах / Кадр из сериала "Четыре танкиста и собака"

Скончался знаменитый польский актер Веслав Голас. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

По словам дочери, артист ушел из жизни после второго инсульта, перенесенного на прошлой неделе. Ему было 90 лет.

Наибольшую известность Голасу принесла роль танкиста Томаша Черешняка в телесериале "Четыре танкиста и собака", снятом в 1966 году по одноименному произведению Януша Пшимановского.

Веслав Голас родился в 1930 году в польском городе Кельце. С 13 лет был участником сопротивления "Серые шеренги", которое противостояло оккупировавшим страну фашистам.

В 1954 году окончил театральную школу. Большую часть жизни Голас играл в варшавских Драматическом театре и Польском театре.

Попробовал себя и в советском кинематографе. Так, в 1988 году Голас снялся в фильме режиссёра Игоря Масленникова "Ярославна, королева Франции". Всего на его счету десятки ролей в кинокартинах.