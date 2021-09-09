ФСБ внесла движение «Артподготовка»* в список террористических организаций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Движение «Артподготовка», признанное в России экстремистским, внесено Федеральной службой безопасности в список террористических организаций.

«Артподготовка»* внесена в реестр на основании решения 2-го Западного окружного военного суда, которое вступило в силу 7 июня 2021. Движение стало 35-й по счету террористической организацией, сообщается на сайте ФСБ.

Напомним, «Артподготовка»* была основана российским оппозиционером из Саратова Вячеславом Мальцевым, который был признан в России террористом. В 2017 году он уверял своих сторонников, что 5 ноября 2017 года в стране произойдет революция. В настоящее время Мальцев укрывается во Франции, где ему предоставили политическое убежище. В период с 1994 по 2007 годы он избирался депутатом Саратовской областной думы.

*Экстремистское движение, запрещенное на территории России