На строительной площадке в Британии нашли 80 тел со связанными руками

На ферме Вест-Энд недалеко от Брэкли-роуд во время строительства нашли тела со связанными руками. Фото: google.ru/maps

На месте строительства дома престарелых в Бэкингеме строители обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает ежедневная газета Daily Star.

Тела были найдены в начале 2020 года на ферме Вест-Энд недалеко от Брэкли-роуд. У некоторых из них были связаны руки за спиной.

Отмечается, что скелеты лежали там на протяжении нескольких веков.

13 сентября на совещании кабинета министров совет Бакингемшира обсудит что произошло на этом месте и в какой период.

Ранее сообщалось, что на дачном участке в Ленинградской области нашли массовое захоронение советских военнопленных времен Великой отечественной войны. Во время раскопок были обнаружены костные останки 134-х советских военнопленных