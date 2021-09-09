Терапевт прокомментировала предложение запретить выписывать в России БАДы

В России просят законодательно запретить врачам выписывать БАДы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терапевт Надежда Чернышова назвала бессмысленным предложение запретить врачам в России выписывать биологически-активные добавки (БАД) пациентам. Она отметила, что такие препараты свободно продаются в аптеках, поэтому эффекта от такого запрета никакого не будет.

«Я не вижу в этом никакого смысла. Надо запрещать то, что не продается в аптеке. То, что не сертифицировано, и имеет неизвестное происхождение — вот распространять такие непроверенные средства нельзя. Но как можно запретить врачам назначать то, что у нас легально разрешено к продаже», - цитирует медика «Ридус».

Напомним, ранее с предложением запретить в России выписывать БАДы выступил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Политик отметил, что эффективность таких средств в лечении не доказана, при этом россияне тратят на добавки немалые деньги, передает газета «Известия».