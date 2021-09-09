Захарова заявила, что обвинения ФРГ о связи России с хакерами имеют политическую подоплеку Фото: Александр Щербак /ТАСС

Заявления германских властей о том, что кибератаки на политиков ФРГ совершены связанными с Россией хакерами, имеют политическую подоплеку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уверены, что в случае с упомянутыми хакерскими атаками имеет место абсолютно внешнеполитическая подоплека на фоне аналогичных беспочвенных обвинений в наш адрес из США», – сказала дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, Москва не получила никаких доказательств причастности России к кибератакам в Германии, хотя посылала несколько запросов. Как отметила представитель российского МИД, обвинения Берлина – «информационный пиар-сюжет в контексте внутриполитической борьбы в Германии в преддверии выборов в Бундестаг».

Ранее немецкие спецслужбы заявили о росте активности кибератак. По заявлению МИД ФРГ, их совершили хакеры, якобы связанные с Россией. Берлин попросил Москву «немедленно незаконную кибердеятельность».

Между тем издание Der Spielgel сообщило, что Генпрокуратура Германии начала расследование кибератак на немецких политиков перед выборами в парламент ФРГ.