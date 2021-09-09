Захарова обвинила Британию в манипуляциях с визами в отношении российских журналистов Фото:Александр Щербак / ТАСС

Великобритания использует манипуляции с визами в отношении российских журналистов, однако Россия не намерена прибегать к зеркальным ответным мерам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лондон практикует отказ и манипуляции с визами в отношении российских журналистов…Мы точно не собираемся применять все, что применяли к российским журналистам, потому что, хотела бы подчеркнуть, это уже было на грани унижений и оскорблений», – сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что Москва готова выдать визу корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд, но для этого аналогичный шаг в отношении российского журналиста должен сделать Лондон. По словам Захаровой, Рейнсфорд, сомневаясь в намерениях России выдать ей визу, «выказывает неуважение к российским журналистам и жесту доброй воли с российской стороны».

Напомним, официальный представитель МИД РФ заявила, что внешнеполитическое ведомство России подробно объяснило представителям BBC ситуацию с непродлением российской визы корреспонденту данного издания, работающему в Москве. Также Захарова отвергла все обвинения в притеснении британских журналистов.