На Украине захотели судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовское море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нашествие медуз в Азовское море, сорвавшее курортный сезон на юге Украины, было вызвано дефицитом пресной воды, которую забирает из рек Россия, заявил глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух.

По его словам, россияне забирают пресную воду для полива. Он рассказал, что недостаточная соленость заставила медуз мигрировать на побережье Азовского моря, и, испугавшись животных, отдыхающие перестали посещать его курорты. Как заявил Старух, Украина должна выставить России счет и подать на нее в суд, передает УНИАН.

Кроме того, считает глава Запорожской ОГА, Россия, построив Крымский мост, нарушила природный ландшафт Черного моря, что также вызвало массовое бегство медуз к Азову. Кто должен посчитать ущерб и подготовить иск к России, Старух не уточнил, отмечается в сообщении.