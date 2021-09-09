Москвичей предупредили об «обвале полярного холода» на следующей неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К середине следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание после пика высоких температур в понедельник, 13 сентября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5-10 градусов, днем – до плюс 9-14», – сообщил синоптик ТАСС.

В понедельник воздух в столице прогреется до 24 градусов, но уже на следующий день температура понизится до 16-18 градусов, при этом ожидаются дожди. Классическое бабье лето придет в Москву лишь в последней декаде сентября, когда в европейскую часть России придет обширный скандинавский циклон, который принесет «обилие солнца, штиль и умеренную температуру»: до 11-16 градусов днем и 1-6 градусов ночью.

Как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето с температурой до плюс 20-23 градусов ожидает жителей Москвы на этой неделе. По его словам, оно не будет классическим, поскольку будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями.