Байден обсудил с Си Цзиньпином по телефону сферы общих интересов США и Китая

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден пообщался по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что главы двух стран, в частности, обсудили множество вопросов, а также как сферы общих интересов Вашингтона и Пекина, так и области, где эти интересы не совпадают.

«Два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, где наши интересы совпадают, а также области, где наши интересы, ценности и взгляды расходятся», - говорится в сообщении вашингтонской администрации.

В Белом доме добавили, что собеседники «договорились открыто и прямолинейно обсуждать обе группы вопросов», а также согласились с тем, что власти обоих государств несут ответственность за то, чтобы конкуренция между Америкой и Китаем не перерастала в конфликт.

Кроме того, в телефонном разговоре с председателем КНР Байден заверил Си Цзиньпина в том, что США «неизменно заинтересованы в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире».