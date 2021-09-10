Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введенные на фоне пандемии, с 21 сентября 2021 года.

- По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о решении снять все коронавирусные ограничения на авиасообщение с Белоруссией сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Как отметил российский лидер, до введения ограничений между Россией и Белоруссией осуществлялось более 200 рейсов еженедельно, в настоящее же время только 36. Он подчеркнул, что за два дня объемы перевозок вряд ли восстановятся, однако восстановление рынка, по мнению Путина, должно произойти быстро.