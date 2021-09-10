В Госдуму РФ внесут законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ внесут законопроект о пожизненном сроке лишения свободы за педофилию. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщил глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Депутат заявил, что партия «Единая Россия» подготовит проект закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами, чьи действия не попали под пожизненное заключение. Пожизненное заключение будет грозить педофилам за совершение насилие над двумя и более несовершеннолетними.