Россияне стали больше доверять свои персональные данные онлайн-сервисам

Наибольшее доверие пользователей вызывают российские интернет-компании и сервисы электронных платежей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За четыре года выросло число интернет-пользователей, уверенных в защищенности своих персональных данных в различных онлайн-сервисах, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомился сайт kp.ru

Чаще всего пользователи говорят о хорошей защите своих данных в государственных онлайн-сервисах и банках, реже - в онлайн-магазинах.

59% опрошенных доверяют государственным сервисам. Среди таких сервисов - Госуслуги.

"Последнее время всё больше государственных услуг становится доступно онлайн, чему во многом способствовала пандемия. Так, более половины россиян пользовались Госуслугами в интернете в период изоляции и ограничительных мер, связанных с COVID-19.", - рассказывает и.о. директора исследований цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.

Немного снизилось доверие к банкам. В 2017 году процент доверия составлял 58%, сейчас - 53%. Это связано с возросшей активностью мошенников. По данным аналитического центра, спам-звонки получают 89% россиян.

Наибольший рост доверия россиян вызывают российские интернет-компании, доля доверия составила 37% и в сервисах электронных платежей - 38%

"Защита персональных данных – одна из самых актуальных тем в цифровом пространстве. Интернет-пользователи должны регулярно повышать свою цифровую грамотность, чтобы грамотно защищать свои данные и успешно противостоять мошенническим действиям.",- отмечает Лейсан Баймуратова.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как защитить свои банковские карты от мошенников. Эксперты считают, что с электронных счетов и карт у россиян уводят по 1 млрд. рублей в год