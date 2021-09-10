Желаемая продолжительность жизни у россиян составила 87,6 года

Россияне раскрыли свои планы на долголетие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла по сравнению с данными за 2019 год. Так, больше всего о долголетии мечтают москвичи. Жители столицы рассчитывают дожить в среднем до 91,3 года.

Почти такие же ожидания у жителей Томска. Местных жители хотели бы дождить 90,2 года. Махачкалинцы же рассчитывают дожить до 90,1 года. При этом средний показатель ожиданий по стране составляет 87,6 года. Результаты опроса также показывают, что мужчины в России, как правило, хотят жиль дольше, чем женщины, пишут «Известия» со ссылкой на исследование СберНПФ.

При этом порядка 88% россиян уверены, что для достижения долголетия необходимо вести активный образ жизни, правильно питаться и поддерживать социальные связи.

«Более половины респондентов (64%) считают, что нужно правильно питаться и отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. 59% говорят, что важно не терять связи с семьей, друзьями и знакомыми, а 57% — о необходимости занятий спортом или фитнесом», — рассказывает генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Исследование также показало, что при выходе на пенсию россияне хотели бы иметь доход порядка 56,3 тысячи рублей на человека. При этом наибольшие запросы у москвичей, они хотели бы получать по 74,9 тысячи рублей в месяц, петербуржцы оказались скромнее - 68,3 тысячи рублей, и замыкают тройку лидеров жители Хабаровска с пожеланием получать 64,8 тысячи рублей в месяц на пенсии, пишет ФАН.