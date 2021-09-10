Умер Жорже Сампайю, бывший президент Португалии

Жорже Сампайю. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 82-м году жизни скончался бывший президент Португалии Жорже Сампайю.

Как сообщает агентство EFE со ссылкой на окружение политика, бывший глава государства скончался в больнице Лиссабона через две недели после того, как был госпитализирован из-за респираторного заболевания. Отмечается, что экс-президент также страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.

Жорже Сампайю был членом социалистической партии Португалии, а также председателем этой партии в период с 1989 по 1991 год. В 1979 - 1984 годах политик стал членом Европейской комиссии по правам человека, а через пять лет, в 1989 и до 1995 годах, был мэром Лиссабона. Президентский пост он занимал в период с 1996 по 2006 год.

По окончании второго президентского срока в мае 2006 года Сампайю был назначен специальным представителем Генерального Секретаря ООН по глобальному плану борьбы с туберкулёзом. В 2005 году принимал участие в Лиссабонском полумарафоне, а в 2015 году стал лауреатом Премии ООН им. Нельсона Манделы за укрепление демократии и защиту прав человека.