Автоэксперты назвали самые ненадежные автомобили с пробегом

Эксперты составили рейтинг самых ненадежных автомобилей Фото: Дмитрий БРУШКО

Автоэксперты составили рейтинг автомобилей с пробегом, которые проявляют себя в эксплуатации не лучшим образом. Специалисты Союза автоэкспертов и оценщиков, а также эксперты компании AutoExpert и портала Autonews изучили данные об автомобилях с пробегом до 100 тысяч километров и сроком эксплуатации до 7 лет, и выявили среди них самые ненадежные модели.

В результате, возглавили антирейтинг автомобили марки Renault.

«Автоматические коробки передач с индексом DP2, которые устанавливались на Renault Logan, Sandero, Duster и другие соплатформенные автомобили, имеют печальную репутацию», — цитирует автоэкспертов издание «Новые известия».

Также ненадежными признаны автомобили Peugeot и Citroen с автоматической трансмиссией AL4 и двигателями с индексом EP6/EP6DT. Кроме того, автоэксперты не рекомендуют приобретать модели Ford с турбированными моторами EcoBoost и роботизированными КПП PowerShift, поскольку и он склонны к частым поломкам.