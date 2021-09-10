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Общество10 сентября 2021 13:30

Песков: предложений о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нет

Пресс-секретарь российского лидера не знает, как Владимир Путин отнесся к переименованию города 30 лет назад
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков сообщил, что предложений и переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нет

Дмитрий Песков сообщил, что предложений и переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день нет никаких предложений о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград.

- Нет, никаких инициатив в этом плане нет. Я не могу сказать, какая была у Владимира Владимировича (Путина) позиция на тот момент. Но сейчас это де-факто и де-юре название нашей северной столицы, — ответил Песков на вопрос о том, есть ли соответствующие предложения, и как президент России Владимир Путин отнесся к переименованию города 30 лет назад.

В 2018 году депутат Государственной думы Виталий Милонов в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" предложил каждый год напоминать горожанам о подвиге, который совершили ленинградцы, переименовывая город. Виталий Валентинович предлагает в память о подвиге в День снятия блокады 27 января официально называть Санкт-Петербург город-герой Ленинград.