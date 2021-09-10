Москва стала самым популярным городом по числу бронирований гостиниц минувшим летом

Названы города, в которых россияне чаще всего бронировали отели этим летом Фото: Алиса ТИТКО

Чаще всего россияне останавливались минувшим летом в отелях Москвы. На столицу пришлось 16,9% от общего числа бронирований по всей стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

На втором месте по популярности у россиян оказался Санкт-Петербург с показателем 11,2%. Замыкает тройку лидеров Сочи (5,5%). Добавим, что для южного города это на 40% меньше, чем годом ранее.

Из всего арендованного жилья 3,5% оказалось в Казани, 2,3% — в Екатеринбурге, 1,9% — в Ростове-на-Дону, 1,8% — в Краснодаре, 1,6% — в Новосибирске, 1,5% — в Нижнем Новгороде, 1,4% — в Воронеже, пишет Газета.ru.

Тем временем большинство бронирований летом совершались всего на одну ночь (53%), 21% бронировали жилье на срок от 4 до 7 дней. А вот на боле длительное время – только 5%.

Напомним, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, куда россияне ездили чаще всего в связи с пандемией. По ее словам, абсолютным приоритетом стали курорты Краснодарского края и Крым. Также россияне часто выбирали города с хорошо развитой инфраструктурой: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Москва, Санкт-Петербург, пишет RT.