МВД РФ оценило ущерб от финансовой пирамиды Finiko более чем в миллиард рублей

МВД РФ оценило ущерб от финансовой пирамиды Finiko более чем в 1 млрд рублей. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат Министерства внутренних дел России в связи с транснациональным характером деятельности фигурантов дела, а также масштабом ущерба, который превышает 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МВД РФ сообщают, что на сегодняшний день зарегистрировано уже 3,3 тысяч заявлений от потерпевших, среди которых не только россияне, но и жители Австрии, Венгрии, Германии, США, Казахстана, Киргизии, и других стран. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

По данному делу проходят четверо фигурантов, в том числе бывший вице-президент Finiko и соучастница мошенников, которая занималась привлечением новых вкладчиков, используя сетевой маркетинг. Все заключены под стражу, на имущество общей стоимостью более 110 млн рублей наложен арест.