Минпросвещения подготовит программу по обучению детей плаванию к 1 октября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Программа для обучения российских школьников первичным навыкам плавания будет разработана к 1 октября текущего года. Такое заявление сделала глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в пятницу, 10 октября.

«Уже к 1 октября будет готова программа для летних оздоровительных лагерей, которая разработана совместно с Всероссийской федерацией плавания. Она позволит массово обучать детей первичным навыкам плавания на открытой воде», - заявила глава ведомства.

По ее словам, благодаря новой программе только в федеральных центрах научатся плавать около 10 тысяч школьников, а в период летнего отдыха – «сотни тысяч ребят по всей России».

Кравцова заявила, что для выполнения этой задачи нужны новые спортобъекты. «Мы понимаем, что реализовать эти задачи невозможно без новой спортивной инфраструктуры. Поэтому за последние три года построено более ста новых детских садов и школ с бассейнами», - сказала министр, отметив, что данная работа будет продолжена в рамках реализации масштабной программы строительства новых школ.