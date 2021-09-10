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Общество10 сентября 2021 17:12

Акция «Культурная суббота» 11 сентября пройдет по всей России

Впервые в ней примут участие 84 региона страны
Ксения БОГДАНОВА
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Глава Минкульта РФ Ольга Любимова на фестивале «Таврида.АРТ» сообщила, что «Культурная суббота» станет традиционной ежегодной акцией. Фото предоставлено Министерством культуры РФ.

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова на фестивале «Таврида.АРТ» сообщила, что «Культурная суббота» станет традиционной ежегодной акцией. Фото предоставлено Министерством культуры РФ.

Акция «Культурная суббота» стартует по всей стране 11 сентября. В этот день учреждения культуры в разных регионах России проведут бесплатные выставки, игры, мастер-классы, покажут концерты и театральные постановки. В будущем «Культурная суббота» станет ежегодной традицией: она будет проводиться каждую вторую субботу сентября, сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

- Ближайшая новая для нас акция – «Культурная суббота» – стартует уже 11 сентября по всей стране, - рассказала министр культуры РФ на фестивале «Таврида.АРТ». - В ней примут участие 84 региона. Только эпидемиологическая ситуация в Калмыкии не позволила коллегам к нам присоединиться.

Организаторами «Культурной субботы» выступают Министерство культуры РФ и власти каждого региона. Запланировано много интересного, причем в каждом регионе повестка дня будет своя. В Ярославской области, например, готовят большую концертную программу: в числе творческих коллективов на ней выступит и знаменитый Левашовский народный хор. А в Башкортостане пройдет флешмоб «Национальный костюм – наследие моего народа». Ученики и учителя в этот день придут в школы в национальных костюмах. Одним из самых ярких событий акции станет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Краски осени». Во всех регионах-участниках российские ремесленники проведут мастер-классы, знакомящие жителей с традициями декоративно-прикладного искусства.

Подключиться к акции можно и онлайн. В субботу в 11 часов по московскому времени на портале «Культура.РФ» и в социальной сети «Одноклассники» стартует большая культурная программа. В прямом эфире будут звучать стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, которые на языках народов России продекламируют школьники и звезды культуры из разных городов. Следить за ходом акции «Культурная суббота» в разных регионах страны можно в социальных сетях. Учреждения культуры будут запускать на своих страницах онлайн-трансляции концертов, экскурсий, спектаклей, мастер-классов и других мероприятий с хештегами #культурнаясуббота и #культурадляшкольников.