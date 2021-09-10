Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех циркулирующих сегодня штаммов коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» защищает от всех штаммов, которые циркулируют на сегодняшний день. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«"Спутник V" защищает на сегодняшний день от всех штаммов, которые циркулируют, тем более, что сейчас в Москве и на территории РФ, фактически, циркулирует один штамм"»,- заявил директор центра Гамалеи на Форуме социальных инноваций регионов.

Гинцбург добавил, что однозначного ответа, необходимо ли менять препарат при изменении штаммов, пока нет. «Будет ли эта вакцина защищать от всех других штаммов, я вам гарантировать не могу, будем смотреть», - сказал он, отметив, что создавали вакцину таким образом, чтобы «она защищала от очень широкого количества штаммов».

Как писал сайт kp.ru, Гинцбург также заявил, что эффективность «Спутника V» варьируется от 83 процентов до 94 процентов по разным показателям и в зависимости от методики подсчета.