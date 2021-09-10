В России разработали кодекс этики для роботов Фото: REUTERS

В России может появиться кодекс этики для искусственного интеллекта. Проект уже составлен Альянсом в сфере ИИ совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ и Минэкономразвития. Совсем скоро он будет направлен в кабмин на утверждение.

Документ носит официальное название – «Национальный кодекс в сфере этики искусственного интеллекта». Документ призван урегулировать отношения между людьми и машинами.

Как сообщает сайт mk.ru пока в мире нет сильного искусственного интеллекта, так что ждать восстания машин не стоит, но разработчики документа уверены, что за технологиями будущее.

Уже сейчас многим кажется, что гаджеты буквально следят за ними. Подбирают музыку и фильмы, ориентируясь на запросы пользователя. Могут выполнять простые голосовые команды.

Авторы кодекса поясняют, что документ станет частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Если материалы утвердят, то они станут инструментом мягкого регулирования и негласным сводом правил для корпораций и разработчиков.

Сегодня в мире порядка пяти стран занимаются разработками вопросов этики для искусственного интеллекта. Российский кодекс будет состоять из 33 пунктов. В которых будут отражены главные принципы жизни в новой реальности, где человек окружен роботами.

Первый принцип – неприкосновенность частной жизни, а также безопасное использование персональных данных человека.

Второй принцип для ИИ – риск-ориентированный подход. Разработчикам придется делать поправку на возможное восстание машин и затормаживать некоторые функции.

Третий принцип этики – не допускать дискриминации.

Четвертый принцип из кодекса – не причинять вреда человеку. Машины должны работать только во благо.

Пятый принцип – ИИ должен работать только под надзором человека ии быть ему подконтрольным.