Чешский архитектор заявил, что башни-близнецы 11 сентября 2001 года разрушил авиакеросин

Чешский архитектор: башни-близнецы 11 сентября 2001 года разрушил авиакеросин Фото: REUTERS

Свидетель теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, архитектор Иржи Боудник заявил, что решающую роль в разрушении зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ) сыграло авиатопливо врезающихся в них самолетов.

Специалист не верит, что теракт могли подстроить спецслужбы Соединенных Штатов Америки, так как в операции необходимо было бы задействовать несколько сотен человек. Боудник напомнил о поговорке, согласно которой никакая тайна не может сохраниться, если о ней знают даже два человека.

- Мы же за 20 лет не услышали никаких достоверных признаний о заговоре. К тому же у меня есть вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания - я нашел в различных местах развалин зданий ВТЦ, например, куски обшивки самолета, наушники одного из членов экипажа и некоторые другие предметы, — цитирует специалиста РИА Новости.

Боудник считает, что башни-близнецы были разрушены из-за авиакеросина во врезавшихся в них самолетах. Топливо огненное пекло на многих этажах небоскребов, разрушив их стальные конструкции. Если бы не авиакеросин, то здания бы выдержали атаку, выразил мнение архитектор.

Напомним, 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке члены террористической организации "Аль-Каида"* совершили четыре теракта. Преступники захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и два из них направили в здания Всемирного торгового центра (ВТЦ). В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

*Запрещенная в России террористическая организация