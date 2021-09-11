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Политика11 сентября 2021 11:25

Путин похвалил уровень развития Москвы

Столица России превратилась в "огромную, мирового масштаба агломерацию", отметил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин похвалил уровень развития Москвы

Владимир Путин похвалил уровень развития Москвы

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время встречи со столичным мэр Сергеем Собяниным отметил высокий уровень развития Москвы.

Как подчеркнул глава государства, Москва из города превратилась в "огромную, мирового масштаба агломерацию".

- И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития, — заявил российский лидер.

Собянин же рассказал, что на сегодняшний день экономические показатели столицы России превзошли допандемические.

В 2018 году Путин похвалил работу Собянина на посту столичного мэра. По словам российского лидера, в столице формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства, становится удобнее и доступнее инфраструктура общественного транспорта, и все это влияет на мировозрение, самочувствие и настроение людей. Президент призвал руководителей регионов перенимать у Москвы ее опыт.