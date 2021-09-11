Поставки шампанского в Россию возобновят с 15 сентября 2021 года

Во Франции пообещали уважать новый российский закон Фото: Shutterstock

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию. Французский напиток снова появится в стране 15 сентября 2021 года.

Как сообщает сопредседатель Межпрофессионального комитета Жан-Мари Барийер, экспорт возобновляется в качестве знака восстановления мира между странами.

"Мы будем уважать новый закон. Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников", - цитирует Барийера AFP.

Речь идет про российский закон о госрегулировании оборота алкоголя. Внесенные в него недавно поправки, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. А импортный алкоголь должен именоваться как "игристое вино".

Как ранее писал сайт kp.ru, "винные" поправки в законодательство РФ привели к большому конфликту между производителями шампанского во Франции, которых поддержали также еврочиновники, с российским руководством.