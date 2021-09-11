РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в углублении церковного раскола по заказу США

Русская православная церковь стремится к консолидации Фото: ИВАНОВА Диана

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей, приехав на Украину, отработал заказ США. По его мнению, в Штатах надеются на углубление церковного раскола на Украине.

Митрополит Иларион отметил, что украинское общество сегодня разделено не только по языковому и политическому признаку, но также и по религиозному.

"В США существует такое мнение, что для того, чтобы Русскую православную церковь ослабить, ее надо расчленить. Собственно, этот заказ и был выполнен Константинопольским патриархом Варфоломеем, когда он вторгся в Украину. Он отработал этот заказ по полной программе", - заявил митрополит в эфире "Россия 24".

По его мнению, визит патриарха привел к разделению и поляризации людей. Тогда как Русская православная церковь стремится к консолидации даже тогда, когда между государствами есть конфликты.

Как ранее писал сайт kp.ru, патриарх Кирилл приедет в Санкт-Петербург на торжества в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.