Российские спортсмены-победители Олимпийских игр-2020 в Токио получили автомобили BMW. Фото: ТАСС

Российские спортсмены, которые участвовали на Олимпиаде-2020 в Токио и завоевали медали соревнований получили ключи от новых дорогих автомобилей. Такой подарок им преподнес Фонд поддержки олимпийцев.

Все чемпионы Олимпийских игр получили BMW X5, а обладателям "серебра" и "бронзы" достались BMW X3 различных комплектаций. Машины белого и черного цветов были припаркованы на Ивановской площади Кремля.

Ключи от авто российским спортсменам Токио-2020 вручил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

- Возьмитесь за баранку ... Хорошая машина! Супер! Все, что должно быть, абсолютно, - приводит слова Медведева Р-Спорт, с которыми он обратился к двукратной олимпийской чемпионке в стрельбе из пневматического пистолета Виталине Бацарашкиной.

Как отмечает сайт КП-Спорт, всего спортсмены получили 77 автомобилей, из них 31 достался обладателям высших наград, а 46 - всем остальным. На каждом из машин вместо номера были закреплены специальные таблички с именами олимпийцев.