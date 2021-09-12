18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану выиграла US Open Фото: REUTERS

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей Открытого чемпионата США (US Open). До свой победы она занимала 150-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В решающем матче спортсменке удалось обыграть канадскую теннисистку, победительницу одного турнира WTA, Лейлу Фернандес (73-я строчка WTA). Их матч, который длился почти два часа, завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу британки.

В карьере молодой спортсменки это первый титул. До этого 7 июня 2021 года у Эммы состоялась первая профессиональная встреча.

Что касается 19-летней Фернандес, то в прошлом году она дошла только до второго круга US Open.

Стоит отметить, что Радукану удалось стать первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.