Японец рассказал о русских морозах: Птицы сваливаются на лету, а хлеб промерзает так, что его тяжело держать

Японского писателя поразили сибирские морозы Фото: Мария ЛЕНЦ

Японский писатель Макото Сиина совершил путешествие в Сибирь и впечатлился сильными морозами. Мужчина решил повторить маршрут своего соотечественника Кодаю Дайкокуя, который первым из японцев посетил Сибирь.

Сиина во время путешествия побывал в частности в Якутии. На момент его прилета в регионе температура воздуха была -48 градусов. Он передвигался по тундре на санях, запряженными лошадьми, в путешествии ему пришлось бороться с обморожениями, передает Yahoo News Japan.

Писатель рассказал, что жители Якутии носят одежду и шапки из меха и плотно прикрывают лицо, чтобы не заработать обморожение. «Если не оказать быструю и правильную помощь, нос и уши отвалятся, а на щеках появятся язвы», – сообщил он.

Сиину удивило предупреждение местных жителей об опасности употребления воды на сильном морозе из-за риска отказа организма при попадании холодной жидкости. Как отметил писатель, ему предлагали попробовать выпить воды на морозе, но он не стал рисковать. Кроме того, Сиина рассказал соотечественникам, что температуры в Сибири настолько низкие, что «птицы сваливаются на лету, а хлеб промерзает настолько, что его тяжело держать».

Как писал сайт kp.ru, в январе 2021 в Якутии зафиксировали температуру -58 градусов, что стало рекордом для нынешней зимы.