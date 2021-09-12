Зеленский заявил о желании провести зимнюю Олимпиаду на Украине Фото: REUTERS

Украина готова принять зимние Олимпийские игры, заявил президент страны Владимир Зеленский во время выступания по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета республики.

«Мы верим, что вместе достигнем своей мечты. Большая мечта – это Олимпиада на Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр», – приводтся слова украинского лидера на сайте офиса Зеленского.

Как отметил президент, проведение Олимпиады будет нелегкой задачи для страны, но «мы точно попробуем». «Мы сделали спорт стратегическим направлением государства», – заявил он.

Несколько лет назад Зеленский заявлял, что Украине необходим план, чтобы в течение трех-четырех лет построить все объекты, необходимые для проведения Олимпийских игр.

Тем временем принять Олимпиаду намерена Россия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в настоящее время Москва готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 2036 года, среди возможных городов, которые претендуют на проведение Игр, – Казань и Санкт-Петербург.