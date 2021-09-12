Пострадавшим от паводков жителям Забайкалья направят дополнительно 73 миллиона рублей

Пострадавшим от паводков жителям Забайкальского края направят дополнительно 73 миллиона рублей Фото: правительство Забайкалья

Правительство России направит Забайкальскому краю дополнительно 73 миллиона рублей на поддержку жителей, пострадавших от паводков.

Финансирование пойдет на единовременную материальную помощь и выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества. Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичном возмещении региону расходов на выплату компенсаций местным жителям, эти средства поступят из резервного фонд правительства, сказано на сайте кабинета министров.

Ожидается, что поддержку получат почти 5 тысяч жителей Забайкальского края.

Напомним, из-за паводка в Забайкалье обрушился мост на Транссибирской магистрали.

Как писал сайт kp.ru, ранее было решено направить пострадавшим от паводков регионам России более 400 миллионов рублей на закупку техники.

Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи жителям страны, которые пострадали в результате различные чрезвычайных ситуаций, в том числе паводков и пожаров.